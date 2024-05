Un Grido di auto per Mattia a Silvi Marina per l’acquisto di un auto per disabili

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 2 maggio 2024)è nato con una grave malformazione cerebrale che non è mai stata diagnosticata con precisione. Sin dai primi giorni di vita, ha dovuto fare i conti con l’idrocefalo e ha una valvola DVP posizionata nel cranio. Soffre di epilessia e dipende da una sonda PEG per nutrirsi. Le sue condizioni includono problemi respiratori e apnee notturne, motivo per cui è costantemente collegato a un ventilatore. Nonostante le sue difficoltà,ha una luce speciale. Il suo sorriso comunica emozioni anche se non può parlare. Non cammina, ma a volte riesce a muovere mani e piedi. È cieco, ma può ascoltare le voci delle persone vicine, i rumori e soprattutto la musica che ama.è un guerriero, un esempio di forza e tenacia. Ci insegna la resilienza e il coraggio, nonostante trascorra la maggior parte del tempo tra il letto, il divano e la ...