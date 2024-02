Milano | migliaia al corteo pro-Palestina al grido di «Stop al genocidio» Sassi contro un Carrefour e auto della polizia – Il video

In migliaia al corteo pro Palestina a Milano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Oltre 15mila persone hanno risposto alla chiamata per chiedere un «cessate il fuoco» a Gaza, scendendo in piazza per partecipare alla manifestazione nazionale proorganizzato oggi – sabato 24 febbraio – a. Dopo le cariche e le manganellateieri nei cortei di Pisa e Firenze, che hanno portato a un inusuale stra il capo dello Stato Sergio Mattarella e la maggioranza di centrodestra, oggi sono state disposte importanti misure di sicurezza, a partire dalli preventivi ai caselli dell’strada e nelle stazioni ferroviarie. Partito alle 15 da piazzale Loreto, ilorganizzato dalle sigle palestinesi e dai sindacati di base ha marciato fino alla Stazione Centrale di. In testa, gli ...

