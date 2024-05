Umbria Film Festival | Alessandro De Simone sarà il nuovo direttore artistico

Alle 18,00 di ieri, 1 maggio 2024, é partita la seconda edizione del Bagnoli Film Festival , organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, presso il CineTeatro La Perla Multisala di Napoli. In programma lungometraggi in anteprima, cinema del ... Continua a leggere>>

Nel cast del film che verrà proiettato in apertura della 77esima edizione del Festival , il 14 maggio, ci sono Léa Seydoux, Vincent Lindon e Louis Garrel. ecco il trailer di Le Deuxième Acte .

Tempo di lettura: 2 minutiIl regista Luca Miniero presenterà Dalla parte sbagliata al Bagnoli Film Festival (ore 18, CineTeatro La Perla Multisala di Napoli), documentario sull'incredibile vicenda degli undici fiori del Melarancio in una Napoli fra incanto e disperazione. L'opera racconta ...

Cannes 2024, Meryl Streep riceverà la Palma d'oro alla Carriera - La Streep si è anche calata in personaggi oscuri come nel film "Un grido nella notte" in cui interpretava una madre accusata di infanticidio. Un'interpretazione magistrale che le permise di vincere il ...

festival di Cannes 2024, 200 lavoratori in sciopero durante la kermesse. I motivi - Il festival di Cannes, kermesse cinematografica di alto profilo ... da quelli che portano avanti le attività della Selezione Ufficiale, al Marchè du film, alla settimana della critica. Nessun commento ...

BAGNOLI film festival - Luca Miniero ospite con "Dalla parte sbagliata", poi "Global Harmony" di Fabio Massa, venerdì 3 maggio - Venerdì 3 maggio il regista Luca Miniero presenterà Dalla parte sbagliata al Bagnoli film festival (ore 18, CineTeatro La Perla Multisala di Napoli), documentario sull'incredibile vicenda degli undici ...

