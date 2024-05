Umbria Film Festival - Alessandro De Simone è il nuovo direttore artistico

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 2 maggio 2024) La 28esima edizione dell’che quest’anno si terrà dal 10 al 14 luglio nella suggestiva cornice medievale di Montone, sarà diretta daDe, critico e giornalista cinematografico, redattore di Ciak e collaboratore di Rolling Stone, The Hollywood Reporter Roma e La Gazzetta dello Sport. Denei suoi 25 anni di carriera ha scritto per tutte le maggiori testate italiane, da L’Espresso a Gioia, GQ, Io Donna, Playboy, Best Movie, Empire e molte altre. Nel 2010 ha fondato The Cinema Show, il primo mensile di cinema del mondo pensato esclusivamente per iPad. Ha collaborato con numerosiinternazionali, da Locarno al Biogradi Bologna passando per il Torino. È ...