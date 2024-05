Ultime Notizie Roma del 02-05-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Piacenza 24 da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione cronache un’apertura un’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita in provincia di Brescia nei confronti di 4 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata ad ottenere in modo irregolare patenti di guida di tipo B e carta di qualificazione del conducente per la guida professionale di mezzi pesanti per conto terzi sequestrato oltre milioni di euro più di 60 le persone indagate a Canelli Asti un richiedente asilo diciottenne in AVG Maine proveniente dalle gambe è morto dopo essere stato aggredito martedì sera a bastonate in pieno centro il giovane era Ospite del centro accoglienza straordinaria di cassinasco Elettra trasferito davanti agli occhi dei passanti inutili i soccorsi del trasporto all’ospedale di ...