Ue | Getty renda statua greca all' Italia

(Di giovedì 2 maggio 2024) 12.52 L'ha il diritto di confiscare e chiedere la restituzione dellain bronzo dell'Atleta vittorioso attribuita a Lisippo, ora nel museo di Villaa Malibu, in California. Lo ha stabilito all'unanimità la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Respinto così il ricorso della Fondazione Paulper violazione della proprietà. La scultura in bronzo è nota anche come "Atleta di Fano". Sangiuliano: "Abbiamo lavorato in modo serrato. Da quando sono ministro sono state recuperate oltre 100 opere".