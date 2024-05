Corte Strasburgo - Getty restituisca a Italia statua greca dell' Atleta di Lisippo

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'ha tutto il diritto di confiscare e chiedere la restituzionein bronzovittorioso attribuita ache si trova attualmente nel museoa villaa Malibu, in California. Lo ha stabilito oggi all'unanimità laeuropea dei diritti umani respingendo il ricorso presentato dalla fondazione Paulper violazionea protezionea proprietà. L’opera di rara suggestione è da anni al centro di una querelle tra l'e Museo di Malibu. Ladi Cassazione il 30 novembre 2018 aveva stabilito con una sentenza che l’vittorioso apparteneva ...

La Corte Europea dà ragione a Fano e respinge il ricorso del getty Museum: «La statua di Lisippo va restituita» - FANO - La Corte Europea si Strasburgo dà ragione a Fano e respinge il ricorso del getty Museum: «La statua di Lisippo va restituita». La Corte europea dei diritti umani ha stabilito l'Italia ha tutto ...

Lisippo, per la Corte di Strasburgo il getty Museum deve restituirlo all’Italia - Fano è pronta ad accogliere l'opera dell’atleta conteso da anni. Nel 2018 la Corte di Cassazione aveva dato il via libera alla confisca della statua disposta dal giudice del Tribunale di Pesaro ...

