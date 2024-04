Ucraina | Kiev - ' 1 250 vittime russe nell' ultimo giorno di guerra'

(Adnkronos) – Sono migliaia le donne che in Ucraina hanno subito uno stupro da parte di militari russi durante la guerra, ma solo 500 lo hanno denunciato. Per loro arriveranno, entro qualche settimana, i primi risarcimenti . Ed è la prima volta che avviene mentre il conflitto, entro il quale è ... Continua a leggere>>

La first lady, Olena Zelenska ha definito la decisione «un passo importante verso il ripristino della giustizia». Non è solo una riparazione economica ed è la prima volta che avviene durante un conflitto ancora aperto

ucraina: colpito il castello di Harry Potter di Odessa, 4 morti in un attacco missilistico russo - Almeno quattro morti e 29 feriti, fra cui il proprietario del castello di Kivalov, Serhiy Kivalov, ex deputato ucraino filorusso. L'edificio è conosciuto anche come il castello di Harry Potter, per la ...

Guerra Russia-ucraina: Stoltenberg visita Kiev, raid russi su Odessa. vittime, colpito il castello - «Un maggior sostegno è in arrivo, gli alleati hanno ascoltato il tuo appello». Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si è rivolto con parole rassicuranti a Volodymyr Zelensky durante una ...

