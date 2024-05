Ucraina - la città orientale di Chasiv Yar è quasi completamente distrutta Gli Usa accusano Mosca | Usate armi chimiche nel conflitto

(Di giovedì 2 maggio 2024) LadiYar nell’, bombardata per mesi dalle forze russe, oggi appare. Lo mostra un filmato ripreso da un drone e pubblicato dall’agenzia internazionale Associated Press: moltissimi edifici sono carbonizzati e rimane intatta solo la cupola dorata di una chiesa, il cui corpo però è stato gravemente danneggiato. La cittadina, che prima della guerra aveva 12.500 abitanti, èabbandonata e sembra emergere da una visione apocalittica: file di condomini di media altezza sono anneriti dalle esplosioni, perforati da buchi o ridotti a cumuli di legname e muratura. “La distruzione mostra la tattica della terra bruciata che la Russia ha utilizzato durante più di due anni di guerra”, scrive Ap. Conquistare ...

