UCI Autism Friendly - il 4 e 5 maggio appuntamento con Spider-Man | Across the Spider-Verse

(Di giovedì 2 maggio 2024) MILANO – Il sogno di vivere l’esperienza cinematografica in completa libertà, con la possibilità di muoversi dal posto e assistere alle proiezioni in un ambiente favorevole anche per coloro che si trovano nello spettro autistico, è diventato realtà in 30 multisala UCI Cinemas: ogni domenica mattina, e in 5 sale selezionate anche ogni sabato mattina, saranno proiettati i film più amati dai piccini anche in versione, nell’ambito della rassegna Kids Club. Si tratta di una selezione di film per bambini e ragazzi che, grazie al particolare sistema di adattamento ambientaleScreening, offrono la possibilità anche a chi presenta un disturbo dello spettro autistico e disturbi sensoriali di trascorrere momenti sereni al cinema con la famiglia e gli amici, vivendo l’emozione del grande schermo in ...

Lego 'Bricktionary' experience to introduce sensory-friendly hours in Dublin - The Lego Bricktionary experience is set to introduce sensory-friendly hours. Bricktionary: The Interactive Lego Brick Exhibition has been a massive hit with Lego fans of all ages since it opened at ...

Continua a leggere>>

Autistic-friendly skies: Breeze Airways event helps ease stress for sensitive travelers - Traveling by air comes with its own set of challenges, even for the most frequent flier. For those with autism, getting on an airplane only intensifies the stress. The anxiety of flying is part of why ...

Continua a leggere>>

DeSantis backs $1 million in budget for Jupiter's Els autism center's rec complex - The center is part of the Els for autism Foundation, which was created in 2009 after Ben Els, son of professional golfer Ernie Els and his wife, Liezl, was diagnosed with autism spectrum disorder.

Continua a leggere>>