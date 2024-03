Cinema inclusivo | a Fiumicino e altre città arriva l’Autism Friendly Screening

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 – In una società sempre più attenta alle esigenze di tutti i suoi membri, ilsi trasforma in uno spazio di inclusione e divertimento condiviso. A cavalcare questa rivoluzione è ildi, insieme ad26 multisale del Circuito UCIs, introducendo le proiezioni Autismall’interno della rassegna Kids Club. Queste sessioni speciali, previste ogni domenica mattina, offrono un’opportunità unica per le famiglie e per le persone nello spettro delo di godersi i film più amati in un ambiente adatto alle loro esigenze. Cos’èrappresenta ...

