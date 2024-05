Ubriaco in diretta tv | sconvolgente dopo Borussia-Psg di Champions | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Al limite del trash, ma sicuramente divertente è il siparietto andato in scena insu CBS Sports al termine diDortmund-Psg, nell'andata delle semifinali diLeague, decisa dal gol di Niclas Fullkrug. Il suo compagno Sancho, arrivato in zona interviste nel post partita del Westfalenstadion, si è sottoposto alle domande di unJamie Carragher, mentre in studio gli ex calciatori Alessandro Del Piero e Thierry Henry non hanno trattenuto le risate. L'ex capitano del Liverpool lo ha rivelato nel momento in cui la presentatrice Kate Abdo gli ha chiesto se fosse abbastanza sobrio: "Questo è in realtà un buon punto perché non ho mangiato molto — le sue parole — Ho mangiato un cheeseburger verso le due e mezza, quando sono arrivato in hotel. Questo potrebbe spiegare perché potrei biascicare le ...