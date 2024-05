Borussia Dortmund-PSG - semifinale Champions League | probabili formazioni e diretta tv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un mercoledì che manderà ufficialmente in archivio le prime due sfide di questo penultimo atto della2023/24. Dopo aver assistito al “primo tempo” di Bayern Monaco-Real Madrid, sarà ancora la Germania l’ombelico del mondo del grande calcio europeo: i padroni di casa delsfideranno, infatti, i rivali odierni del Paris Saint-Germain in una gara che potrebbe già determinare moltissimo sul passaggio del turno alla finalissima di Wembley, mitico stadio londinese. Da una parte un’outsider che si è costruita un cammino di tutto rispetto all’interno di questa stagione dedicata alla coppa dalle grandi orecchie, dall’altra una delle favorite delle ultime edizioni che risulta essere, però, ancora incompiuta. Ecco tutto quello che c’è da sapere su...

I pronostici di mercoledì 1 maggio : c'è l'altra semifinale di Champions League e un turno infrasettimanale di Serie B. Sarà la Serie B la grande protagonista di questo primo maggio : si giocano tutte e dieci le partite della terzultima giornata di campionato con in arrivo nuovi verdetti aritmetici.

Il primo incontro di semifinale tra le due candidate alla vittoria finale si gioca stasera . Ecco come seguire Borussia Dortmund-Psg

Roma-Bayer Leverkusen, Julio Sergio: "Non c'è una favorita, ma l'Olimpico darà la spinta giusta" - Roma-Bayer Leverkusen, Julio Sergio, ex portiere che ha indossato la maglia giallorossa, è intervenuto in esclusiva a Tag24

Borussia Dortmund-PSG, quando Neymar e compagni presero in giro l'esultanza di Haaland - Dopo il 2-2 nella prima semifinale di andata di champions league fra Bayern Monaco e Real Madrid, tocca alle altre due contendenti per un posto nell`ultimo atto:.

REAL MADRID - Tchouameni: "Siamo la migliore squadra del mondo, vogliamo andare in finale" - Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio in champions league per 2-2 contro il Bayern Monaco: "Volevamo vincere ma alla fine abbiamo par ...

