Turchia | stop al commercio con Israele

La Turchia ha interrotto tutte le esportazioni e importazioni da e verso Israele a partire da oggi. Lo scrive l’agenzia americana Bloomberg citando due funzionari turchi a conoscenza della questione. Ankara – scrive l’agenzia – non ha annunciato formalmente la decisione. Secondo l’istituto di ... Continua a leggere>>

Proiettili di gomma sui manifestanti all’università dell’Arizona. Secondo il leader di Hamas Sinwar, “la proposta di tregua a Gaza sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie’”. Microsoft, 2,2 miliardi di dollari in 4 anni nella AI in Malaysia

Continua a leggere>>