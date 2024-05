Anche Turchia contro Israele all' Aja

Brutta sconfitta per la Turchia di Vincenzo Montella contro l’Austria: la nazionale turca ne prende sei, in gol Calhanoglu Brutta sconfitta per la Turchia di Vincenzo Montella contro l’Austria: la nazionale turca ne prende sei, in gol Calhanoglu. Serata da dimenticare per la formazione allenata ...

Leggi su (calcionews24)