Tragedia in provincia di Latina | trovato privo di vita alla stazione dei treni

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Unadella disperazione quella consumatasi questa notte presso i locali dellaferroviaria di Terracina. Il corpo di un uomo, di origine indiane, è stato infatti risul posto che, nonostante i lavori di riqualificazione che interessano l’area, continua ad essere rifugio di disperati e senza tetto, soprattutto cittadini extracomunitari. Sul posto per le indagini i carabinieri della Compagnia di Terracina.

