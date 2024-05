Traffico Roma del 02-05-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sulla diramazione diSud code per incidente tra il raccordo anulare Torre 9 in direzione di Napolie code lungo la carreggiata esterna raccordo anulare tra Laurentina Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria ci sono poi coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da via Tiburtina a via dei Campi Sportiviin questo caso ho dovuto anche per gli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 21 la...