Traffico Roma del 02-05-2024 ore 11 | 30

(Di giovedì 2 maggio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione in primo piano la tangenziale dove permangono le difficoltà a causa di un incidente avvenuto dentro la Galleria della Nuova Circonvallazione interna incidente che ha reso necessaria la chiusura dell’arteria in direzione di San Giovanni tutto ilproveniente dallo stadio Olimpico vero dalla Salaria e deviata lo svincolo Batteria Nomentana in evita le code a partire da Tor di Quinto su Grande Raccordo Anulare code perin carreggiata interna tra uscite dall’ospedale Sant’Andrea e via Salaria maltempo sulla capitale confermato anche per oggi l’allerta meteo di velo giallo per rischio idrogeologico con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione per le successive 36 ore questa sera all’Olimpico alle ore 21 laospita il Bayern ...

grave incidente questa mattina in Via di Boccea a Roma . La strada , per consentire i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine, è stata chiusa al traffico. Purtroppo nell’impatto ha perso la vita un giovane di soli 21 anni. Tutti gli aggiornamenti. incidente a Roma stamattina, chiusa Via di ... Continua a leggere>>

Tragedia in mattinata in entrata alla stazione di Roma Termini . Intorno alle 10 un ragazzo ancora non identificato è stato investito dal treno Cassino- Roma all'altezza di Porta San Lorenzo... Continua a leggere>>

Cordoglio a Terni per ostetrica morta in un incidente - Luisella Pallozzi, ostetrica di 54 anni dell'ospedale di Terni, originaria di Narni, è morta mercoledì primo maggio in un incidente stradale avvenuto a Viterbo, all'incrocio fra strada Teverina e ...

Ghisoni: "Calafiori In Italia nessuno gioca come lui, lo posso paragonare solo a stranieri" - Gioca a testa alta e ovunque lo metti fa bene. Centrale o terzino, non fa differenza: offre sempre ottime prestazioni. È un giocatore che va in campo per incidere e non per difendere, una cosa ...

Sinner e la terra rossa "indigesta": Madrid lo avvicina a Djokovic, ma serve un cambio di passo a roma - L'azzurro ha rosicchiato 200 punti al serbo nella classifica ATP, ma il ritiro spagnolo gli impedirà di compiere un eventuale sorpasso già ...

