Traffico Roma del 02-05-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione inin queste ore lungo la rete viaria della città metropolitana dicode persono presenti sulla tangenziale Tra l’uscita di via Tiburtina e via Salaria in direzione stadiorallentato lungo il tratto Urbano A24 dall’uscita di Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale in tema di lavori iniziati questa mattina gli interventi di riqualificazione urbana di Piazza del Risorgimento nell’ambito del Giubileo modifica delle trasporto pubblico con una deviazione per le linee bus 19 Nav 3281 e590 trasporto pubblico per i lavori serali di rinnovo dei binari della metro ricordiamo che dalla domenica al giovedì l’ultima di treni e alle ore 21 Poi servizio ...