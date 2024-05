Traffico Roma del 02-05-2024 ore 08 | 30

(Di giovedì 2 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione aNord rallentamenti e code persu via Flaminia tra Labaro e due punti e sulla Salaria code tra Villa Spada e la tangenzialerallentato sulla tangenziale Tra le uscite Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio coda pertra uscita a Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense direzione San Giovanni sul tratto Urbano A24 Siete in coda pertra l’uscita di Tor Cervara la tangenziale su Grande Raccordo Anulare rallentamenti perlungo la carreggiata esterna tra le uscite di Montespaccato e Casal Lumbroso trafficata la via Aurelia partire dal raccordo fino alla Circonvallazione Cornelia in tema di lavori iniziati questa mattina gli interventi di riqualificazione ...

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sulla tangenziale est per un incidente si sono formate code tra Monti Tiburtini e via Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico altre cose per incidente al km 7/600 dell'autostrada Roma Fiumicino siamo in prossimità del Bivio per la Roma Civitavecchia

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in progressivo aumento il Traffico lungo la rete viaria della città metropolitana di Roma con i primi spostamenti i concentrati soprattutto in queste prime ore della giornata sulle principe consolari in entrata verso il centro del Traffico sul tratto Urbano ... Continua a leggere>>

Le auto nel traffico come i batteri in cerca di cibo - Le auto come i batteri: sembrano essere due mondi lontanissimi, ma un nuovo modello matematico mostra che hanno molte più cose in comune di quanto pensiamo. I meccanismi che innescano traffico e ingor ...

Prolungamento Metro B a Casal Monastero. Il Campidoglio a Radiocolonna: obiettivo lavori dal 2030 - Tra le proposte, anche l’allungamento della B1 da Jonio al GRA. Le sfide che attendono la linea ‘blu’ di roma ...

Concerto Primo Maggio, top e flop: dalle polemiche alle battute, passando per i super ospiti (e le similitudini con Sanremo) - Sembra Sanremo ma è il Primo Maggio. Tanti cantanti, qualche polemica, una decina di monologhi. Il tutto, in circa nove ore. Ordinaria amministrazione per i telespettatori della Rai, ...

