Tornano insieme in tv Ilary Blasi e Alvin - rivincita dopo l’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Importante svolta per, infatti il suo ritorno in tv sarebbe ormai ad un passoad. Sarebbe stata scelta per un programma molto apprezzato dagli italiani e con lei lavorerebbe uno dei suoi più stretti collaboratori. Si tratterebbe di un’esperienza completamente nuova per la conduttrice, che farebbe di tutto per prendersi una sorta di. Quest’anno non è stata scelta infatti per la conduzione deldei, affidata a Vladimir Luxuria, masarebbe ugualmente pronta per il suo ritorno in tv in grande stile. Questa trasmissione, in onda nei prossimi mesi, tiene normalmente incollati davanti al piccolo schermo milioni di italiani, e sostituirebbe un’altra collega altrettanto ...