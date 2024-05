Ilary Blasi e Alvin tornano insieme in tv su Canale 5 | dove e quando

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 2 maggio 2024) La notizia della sostituzione dialla guida dell'Isola dei Famosi a favore di Vladimir Luxuria, e la conseguente dipartita discacciato via da Elenoire Casalegno, aveva lasciato molti spiazzati. Mediaset non ha intenzione di rinunciare al duo. I loro battibecchi continui, che a volte sembrano lasciar trapelare anche un fondo di verità e di ostilità, hanno saputo intrattenere il pubblico, pertanto, per l'azienda del Biscione vale la pena ritentare. Stavolta, però,si troveranno a ricoprire un ruolo analogo, in quanto saranno entrambi alla conduzione di un programma televisivo in onda su5. La trasmissione in questione è Battiti Live, come rivelato in anteprima da FQ Magazine, ma non è emerso solo questo. Le novità sul cast ...