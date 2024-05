Le Probabili formazioni di Torino-Bologna , match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . All’Olimpico-Grande Torino si sfidano i granata e i felsinei, in una partita equilibrata ma con gli ospiti che cercano una vittoria per avvicinarsi sempre più alla Champions, mentre i ... Continua a leggere>>

Il Torino ha pagato la fisiologica inferiorità e un secondo tempo giocato in dieci uomini nella sconfitta 2-0 contro l’Inter nel giorno della festa per la seconda stella dei nerazzurri, una battuta d’arresto che poteva essere prevedibile ma che ha confermato le enormi difficoltà dei granata a ... Continua a leggere>>

torino-bologna: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming - La 35a giornata del campionato di Serie A si apre con torino-bologna, il cui calcio d`inizio è venerdì 3 maggio alle ore 20.45 Un anticipo richiesto dalla società.

Laurienté via dal Sassuolo: non rimarrà con la retrocessione in Serie B - Armand Laurienté non rimarrà al Sassuolo in caso di retrocessione in Serie B. I neroverdi hanno già messo sul mercato l'attaccante francese, arrivato due stagioni fa ...

I pronostici di Gollo Predictor per la 35ª giornata di Serie A - Scopriamo i suggerimenti della nostra intelligenza artificiale per i principali incontri in programma nel weekend ...

