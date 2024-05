Torino-Bologna venerdì 03 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilha pagato la fisiologica inferiorità e un secondo tempo giocato in dieci uomini nella sconfitta 2-0 contro l’Inter nel giorno della festa per la seconda stella dei nerazzurri, una battuta d’arresto che poteva essere prevedibile ma che ha confermato le enormi difficoltà dei granata a essere efficaci nella metà campo avversaria. Juric aveva InfoBetting: Scommesse Sportive e

Trc Sport, Bologna. - Calcio: Ripresa degli allenamenti per il Bologna, atteso venerdì dalla trasferta contro il Torino. Rientro per Odgaard, assente lo squalificato Beukema. - Basket, Virtus: Bianconeri ad un passo dal primo posto, che diventerebbe aritmetico in ...

Continua a leggere>>

DIVISA SPECIALE CONTRO IL BOLOGNA Venerdì sera la squadra granata affronterà il Bologna nel ...di celebrare il Grande Torino. Nell'...

Continua a leggere>>