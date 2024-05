Torino - contro il Bologna una maglia speciale per i 75 anni di Superga | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2024) La 35ª giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra, in programma venerdì 3 maggio alle 20:45. La squadra granata ha deciso di celebrare il 75°versario della tragedia di. “Sono passati 75dal 4 maggio 1949, impresso per sempre nella Storia granata. Questo tempo non ha spento il ricordo del Grandeche vive dentro ogni tifoso del Toro. Gli Invincibili erano e sono l’orgoglio d’Italia”, si legge sul sito del. LaFC e Joma hanno deciso di creare unagaraper celebrare quella Squadra nella ricorrenza del 75° anno dalla loro tragica scomparsa. La, a forti tinte ...