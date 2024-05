Tor Bella Monaca - agguato ai finanzieri durante un arresto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – Accerchiatiunper droga a Tor: è accaduto nei giorni scorsi ai militari della Guardia di Finanza, intervenuti in via Quaglia. Al loro arrivo, però, le persone si sono dileguate. Tutto è nato quando militari della Guardia di finanza hanno fermato un ragazzo egiziano di 19 anni sorpreso a spacciare. Mentre tentava di scappare il giovane, con precedenti, è caduto sbattendo la testa contro un albero presente nei giardini delle case popolari poi ha ingoiato la cocaina contenuta in alcuni involucri e ha iniziato a urlare e dare calci verso i militari. A quel punto, alcune persone presenti hanno accerchiato i militari, ma all’arrivo della polizia si sono dileguati. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale. Il 19enne è stato arrestato per spaccio e resistenza a ...