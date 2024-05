Accoltellamento a Tor Bella Monaca | 24enne ferito alla schiena

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ancora tutti da chiarire i risvolti di un’aggressione a mano a armata, avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 1 maggio, nel quartiere di Tor. Undi nazionalità tunisina è stato accoltellato in via dell’Archeologia. carabinieri ambulanzaTor– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)L’intervento dei soccorsi Immediato l’rme che ha fatto accorre sul posto i sanitari del 118 che hanno condotto ilal pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata, ma anche i Carabinieri della stazione di Roma Tore del Nucleo operativo della Compagnia di Frascati, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire quanto ...

