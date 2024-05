Mara Maionchi | Tiziano Ferro? Non era giusto che pesasse così tanto

Questa settimana Mara Maionchi , intervistata da Belve , ha parlato del suo rapporto con Tiziano Ferro , sottolineando con amarezza la presunta in gratitudine dell’artista, che lei aveva lanciato agli inizi degli degli anni 2000. Una dichiarazione alla quale Ferro ha risposto subito dopo la messa in ... Continua a leggere>>

Al via l'Eurovision Song Contest 2024 - A commentare le serate per la Rai saranno anche quest'anno mara maionchi (che, però, arriverà in Svezia solo per la finale a causa dell'impegno nel nuovo show di Milly Carlucci "L'acchiappatalenti") e ...

Tiziano Ferro, Codacons contro maionchi: "Messaggi sul peso pericolosi" - "Un messaggio sbagliato, che arriva nonostante da più parti si tenti di superare odiosi stereotipi sull'aspetto fisico nel mondo dello spettacolo, stereotipi in grado di influenzare i più giovani ...

mara maionchi e il marito ribattono a Tiziano Ferro: "Fu lui a dirsi etero. Nessun obbligo" - mara maionchi torna a parlare della polemica a distanza con Tiziano Ferro. Il cantante, in una storia su Instagram, ha alluso al fatto che la discografica possa averlo spinto a dimagrire e nascondere ...

