Tiziano Ferro - il lamentoso? Basta con questa etichetta

Dopo l'intervista della produttrice a Belve, il cantante via social ha fornito la propria versione dei fatti, ma si toglie anche un sassolino dalle scarpe: le pressioni per non rivelare la sua omosessualità

Continua a leggere>>

Tiziano Ferro (US Rai) Mara Maionchi, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, non le ha mandate a dire a Tiziano Ferro ma lui non ci sta e risponde a tono alla sua ex discografica. Accusato di mancata riconoscenza nei confronti di chi l’ha scoperto, il cantautore di Latina tuona così: “Che ...

Continua a leggere>>