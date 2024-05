Tiziano Ferro e Mara Maionchi - botta e risposta tra tv e social | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’ex manager e il suo ex “pupillo”, le cose dette e non dette con l’inevitabile scia di polemiche. Non accenna a diminuire l’attenzione su. Tutto nasce dall’intervista che l’ex giudice di “X Factor” ha rilasciato a Belve. Alla domanda su chi fosse l’artista meno riconoscente, laè stata secca: “. Non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante, non è un obbligo avere riconoscenza”. Dopo qualche ora il cantautore ha risposto in modo elegante e misurato sui: “La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire ‘grazie’, la seconda è dire ‘scusa’, scrive, sottolineando l’importanza di questi ...