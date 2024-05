Terrifier 3 | la data di uscita dello slasher è stata anticipata!

Paradox Interactive ha rivelato che il proprio Life Sim, Life by You, entrerà nella fase di Early Access il 4 giugno 2024. Prevista in precedenza per il 5 marzo 2024, la nuova data ha concesso al team del tempo per rifinire i dettagli dei personaggi e migliorare ulteriormente il gameplay. I ...

Il promettente team di sviluppo norvegese Ananki Game Studio ha rivelato in queste ore di aver raggiunto la fase finale dello sviluppo con The Fate of Baldr, annunciando inoltre con orgoglio la data di uscita del gioco, pronto a fare il suo debutto su PC attraverso Steam tra poche ...

