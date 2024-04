Terrifier 3 | riprese terminate per il nuovo capitolo su Art il Clown

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 16 aprile 2024) Sono ufficialmenteledi3, diretto da Damien Leone e adesso non ci resta che aspettare il 25 Ottobre 2024 per rivedere Art Thesul grande schermo.le, il progetto rimane ancora immerso nel mistero, non si sa ancora molto della trama se non che ci sarà una cupa ambientazione natalizia con Daniel Roebuck nei panni di Babbo Natale, noto nel panorama cinematografico horror per le sue collaborazioni con Rob Zombie. In alcune brevi interiste il regista, Damien Leone, e il protagonista Art the, interpretato da David Howard Thornton, hanno anticipato che questo sarà ilpiù crudo e violento della saga che ha causato momenti di nausea allo stesso protagonista. Daniel Roebuck in ...