Terracina - va a fare una consegna ma il cane lo aggredisce e gli stacca un dito

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Si era recato lì per effettuare una, quando ildel destinatario lo ha aggre: è successo adove i carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, sono intervenuti presso l’abitazione di un cittadino 60enne. Vittima dell’aggressione è stato un 72enneove un cittadino durante ladi generi alimentari. La vittima è stata morsa alla mano destra, riportando il distacco completo delmedio e una profonda lacerazione all’anulare e trasportato presso il locale nosocomio dal personale del 118 intervenuto sul posto. Il padrone dell’animale è stato denunciato per omessa custodia di animali e lesioni personali colpose. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non ...