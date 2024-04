Concorso polizia di Stato | si cercano 1 887 allievi | quali sono i requisiti e quando scadono i termini

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ladicerca 1.887agenti da assumere. Come si legge nel bando pubblicato lo scorso 12 aprile, ilè riservato però solo ai cittadini italiani che si trovino nelle seguenti condizioni: volontario in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno sei mesi...