Tennis - più Sinner per tutti | decisione epocale al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 2 maggio 2024), non solo: lapresa dagli organizzatori delha sbalordito gli appassionati. La stagione sulla terra rossa, come ampiamente prevedibile, sta riservando agli appassionati sorprese a non finire. E dire che il meglio deve ancora venire, non essendo ancora scoccata l’ora dell’evento più atteso della primavera del: il. Un’edizione che potrebbe essere ancor più speciale, considerando che è lì che Rafael Nadal potrebbe “ballare” per l’ultima volta. LaPresse – ilveggente.itE speciale lo sarà anche perché dallo scorso anno ad oggi tutto è cambiato. Quel timido ragazzino dai capelli rossi e ribelli s’è fatto grande e ha stravolto gli equilibri del ranking mondiale, motivo per il quale ...