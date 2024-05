Tennis - Darderi | Sogno di qualificarmi alle Olimpiad - sarebbe incredibile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 2 maggio 2024) Cagliari – La terra battuta è il habitat sportivo preferito e Luciano, una delle nuove stelle delitaliano, cresce e dimostra di essere un grande talento in gara. Al Sardegna Open, in svolgimento a Cagliari, ilta italoargentino ha battuto il fortissimo Thiago Tirante al primo turno. E ha spiegato a supertv.it: “Ciniamo insieme da circa un anno, dunque è stato difficile, come sempre quando trovi un avversario che è anche un amico e che conosci molto bene. Sono partito teso, poi sono cresciuto e alla fine nel terzo set avevo più benzina di lui. Considerato anche che è arrivata un po’ di pioggia e le condizioni di gioco non erano semplici, sono soddisfatto di come ho gestito questo primo turno così complicato”. “Da febbraio in avanti – ha continuato Luciano – in effetti ho ...