Tennis - la corsa alle Olimpiadi per l’Italia | Darderi in vantaggi - Musetti ancora sicuro? Si va verso le tre donne in singolare

(Di sabato 27 aprile 2024) Nuovo aggiornamento per quanto concerne i ranking olimpici di, mentre è in corso il combined di Madrid.di Parigi 2024 ogni Paese potrà schierare quattro atleti innei tornei di: saranno 56 gli atleti che si qualificheranno ai Giochi attrail ranking che verrà rilasciato il 10 giugno 2024, al termine del Roland Garros. Curiosamente i tornei olimpici si giocheranno proprio sui campi che ospiteranno gli incontri del secondo torneo stagionale dello Slam. I tornei olimpici disono programmati da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto, in coda alla parentesi di due settimane di tornei sulla terra battuta europea che segue Wimbledon: si giocherà in contemporanea con il combined di Washington (torneo ATP 500 e WTA 500), ...

Oltre a Sinner, chi scenderà in campo per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024? E con chi disputerà il doppio il campione degli ultimi Australian Open? Nadal riuscirà a disputare i Giochi nel "suo" Roland Garros? In definitiva, come si ottiene il pass olimpico? Mancano meno di cinquanta...

tennis, la corsa alle olimpiadi per l'Italia: Darderi in vantaggio, Musetti ancora sicuro Si va verso le tre donne in singolare

Al tennis Club un weekend col campione spagnolo Emilio Sanchez

Dalle olimpiadi al Roland Garros: Alcaraz parla di Rafael Nadal - Carlos Alcaraz ha parlato ai microfoni di Marca ed ha trattato di tanti temi, compresa la possibilità di fare il doppio a Parigi con Nadal: "Finora non ne abbiamo parlato. L'ho incontrato in questi ..."

