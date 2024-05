Telepass - cambia tutto | ecco le novità in arrivo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nuovi servizi per i centri urbani e un occhio di riguardo anche per i più giovani:ledia partire dai canoni d'abbonamento

Telepass : brutta tegola per gli automobilisti , aumenta il canone. Ecco cosa devi sapere Come da recenti annunci, Telepass ha deciso di modificare i propri piani di abbonamento a partire dal 1° luglio 2024. La modifica più significativa riguarda un raddoppio del costo dell’abbonamento base, che ... Continua a leggere>>

Brutte notizie per chi viaggia in autostrada. Dopo i rincari dei pedaggi di inizio anno, il servizio Telepass dal 1 luglio alzerà i prezzi mensili del canone base: da quella data, infatti, passerà dagli attuali 1,83 a 3,90 euro. Un rincaro di circa il 113 per cento che colpirà molti utenti... Continua a leggere>>

telepass: Informazioni essenziali sull'aumento dei prezzi - A partire dal 1° luglio, gli utenti del servizio telepass dovranno affrontare un significativo aumento dei costi. Il canone base mensile, infatti, passerà dagli attuali 1,83 euro a 3,90 euro, Iva incl ...

Continua a leggere>>

Stangata telepass, ecco di quanto aumentano le tariffe - Dal 1 luglio il canone base aumenterà del 113 per cento e l'offerta "Pay per use" costerà un euro al giorno; ma non mancano le alternative ...

Continua a leggere>>

telepass costa di più, da luglio prezzi fino al 113% in più. Rincari, offerte e alternative: da MooneyGo a UnipolMove - Nuovi rincari in vista per chi viaggia in autostrada, ma non tutto è perduto. telepass ha infatti ritoccato al rialzo i prezzi del canone «base» che dal 1° luglio ...

Continua a leggere>>