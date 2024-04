Telepass | brutta tegola per gli automobilisti - aumenta il canone Ecco cosa devi sapere

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di domenica 21 aprile 2024) Come da recenti annunci,ha deciso di modificare i propri piani di abbonamento a partire dal 1° luglio 2024. La modifica più significativa riguarda un raddoppio del costo dell’abbonamento base, che passerà da 1,83€ a 3,90€ al mese. Scopriamo tutti i dettagli all’interno dell’articolo. Aumento del: le motivazioni diL’azienda giustifica l’aumento con la volontà di offrire un servizio più completo e innovativo, che includerà l’accesso a una serie di servizi aggiuntivi come: Ricarica elettrica: Possibilità di ricaricare il proprio veicolo elettrico presso le stazioni di ricarica compatibili con. Trasporto pubblico: Pagamento dei biglietti per autobus, tram e metropolitane direttamente con l’app. Skipass: Acquisto online degli skipass per le stazioni ...