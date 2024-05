Tamponamento a catena sulla Fi-Pi-Li - sei feriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pisa, 2 maggio 2024 – Maxistrada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno: sette i veicoli coinvolti nell’incidente aavvenuto all’altezza di Navacchio. Per fortuna le conseguenze non sono particolarmente gravi: sei i, tutti lievemente, portati dalle ambulanze intervenute in parte al pronto soccorso di Cisanello e in parte al Lotti di Pontedera.