Un delirio Tamponamento a catena in galleria - decine di auto coinvolte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) Terribilesulla tangenziale di Napoli che ha coinvolto una decina dimobili. Il maxi incidente si è verificato al chilometro 16 nellaCapodimonte del Vomero direzione Capodichino Centro Direzionale. Ci sarebbero 10 feriti lievi e una più grave in prognosi riservata, trasportati in ospedale,. Come detto, sono circa una decina i veicoli coinvolti nel maxi-. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori degli ausiliari del traffico di Tangenziale di Napoli che è completamente paralizzato. Maxi-tangenziale di Napoli: traffico in tilt La Tangenziale è completamente bloccata dal traffico, si è formata una fila di oltre sei chilometri. Dal chilometro 10 in Direzione Allacciamento Diramazione ...