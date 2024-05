Tajani - governo impegnato a impedire nuovi casi Ariston

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Comesiamo a fianco delle imprese: so che il presidente del Consiglio ha parlato anche direttamente con Merloni. Tutti i ministri competenti sulla vicenda si sono mobilitati". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, al temine della riunione del Tavolo di lavoro per le imprese italiane in Russia. "Vogliamo mettere a disposizione di tutte le imprese che operano in Russia la massima tutela possibile da parte del. E' una questione non solo italiana, ma europea e internazionale. Vogliamoche ci siano operazioni analoghe in futuro". "Stamane ho riunito un tavolo con le imprese italiane - ha detto- che operano in Russia in collegamento con la nostra ambasciata a Mosca e con le rappresentanze di altri Ministeri che sono interessati. Dobbiamo fare in ...