Ariston e Bosch - le filiali russe trasferite a Gazprom Urso | Governo pronto a tutelare l' azienda Tajani convoca l' ambasciatore

Il Ministro degli Esteri italiano , Antonio Tajani, ha recentemente convocato l’ambasciatore russo in Italia per chiede re chiarimenti sulla delicata questione legata alla nazionalizzazione dell’ Ariston Thermo Group. Tale mossa è stata annunciata dal titolare della Farnesina attraverso una ... Continua a leggere>>

Il sito ariston vicino San Pietroburgo attivo dal 2005 - di ariston Group, leader nella produzione di scalda acqua, la cui gestione è stata temporaneamente trasferita su decreto del presidente russo Vladimir Putin alla gazprom Domestic Systems, la società ...

Continua a leggere>>

ariston, cos'è (e cosa fa) l'azienda che in Russia passa sotto il controllo di gazprom. A San Pietroburgo il mega impianto da 64mila mq - Tra i marchi di apparecchiature per impianti di riscaldamento e climatizzazione casalinghi più famosi, dal 1960 ariston vende in Italia e nel mondo. Creato ...

Continua a leggere>>

ariston: nessuna notifica da Russia, "estremamente sorpresi" - "Valutiamo implicazioni su governance e gestione" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Il gruppo ariston, "attivo industrialmente nella Federazione Russa da quasi 20 anni e con rapporti molto corretti ...

Continua a leggere>>