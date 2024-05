(Di giovedì 2 maggio 2024) La tv satellitare ricorderà la strage in cui persa la vita un'intera, gloriosissima, squadra capace di vincere cinque scudetti consecutivi

La 35ª giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra Torino e Bologna , in programma venerdì 3 maggio alle 20:45. La squadra granata ha deciso di celebrare il 75° anni versario della tragedia di Superga . “Sono passati 75 anni dal 4 maggio 1949, impresso per sempre nella Storia granata. ... Continua a leggere>>

superga, 75 anni dalla tragedia: Sky Sport ricorda il Grande Torino - La tv satellitare ricorderà la strage di superga in cui persa la vita un'intera squadra capace di vincere cinque scudetti consecutivi ... Continua a leggere>>

“The Day After – Il Grande Torino dopo il Grande Torino”: il nuovo libro di Savasta e Turco sulla tragedia di superga - Come si sono svolte le inchieste sulla tragedia E come sono finiti i processi Chi era la medium che anticipò la sciagura E ancora, chi erano Giusy Cutrona e Niny De Santis Ma soprattutto, quale fu ... Continua a leggere>>

Il Bologna renderà omaggio al Grande Torino: corona di fiori a superga - Il 4 maggio ricorrono i 75 anni dalla strage di superga e Toro-Bologna di domani sarà una partita speciale. Lo stadio di Torino ricorderà i granata prima della partita e nell'intervallo e la squadra ... Continua a leggere>>