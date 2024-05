Stipendi ATA e Docenti ANIEF | manca l’indennità di vacanza contrattuale piena

Durante la trasmissione Question Time, andata in onda sabato 13 aprile sui canali social di Orizzonte Scuola, Chiara Cozzetto, rappresentante di Anief, ha affrontato il tema dei Percorsi abilitanti e la pubblicazione dei relativi decreti attuativi. L'articolo Percorsi abilitanti docenti, Cozzetto ...

Continua a leggere>>

Il nuovo ddl semplificazioni, approvato in Consiglio dei Ministri e in corso di conversione in Parlamento, introduce diverse misure per garantire agli studenti con disabilità il supporto di docenti qualificati e stabili nel tempo. L'articolo DIRETTA | Decreto semplificazioni, reclutamento docenti ...

Continua a leggere>>