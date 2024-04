Percorsi abilitanti docenti | Cozzetto Anief | “I decreti sono alla firma del Ministro | le Università sono pronte” 1500 corsi per circa 48mila posti

Venerdì 12 aprile alle 14:30 non perdere la nuova puntata di QUESTION TIME , la rubrica di consulenza dedicata al mondo della scuola, in diretta su Facebook e YouTube. L'articolo Domanda GPS 2024 , ... (orizzontescuola)

E’ calato il silenzio sui Percorsi abilitanti. Lettera - inviata da Prof. Angelo Marino Grella - I Percorsi abilitanti da 30 , 36 e 60 CFU sono ormai diventati una chimera. Dopo l’incontro di inizio marzo tra Ministero e sindacati ed i proclami di questi ul ...orizzontescuola

GPS docenti 2024/2026, Percorsi abilitanti da 30 CFU dovranno concludersi entro il 30 giugno per permettere iscrizione in prima fascia - Aggiornamento GPS docenti 2024/2026 in dirittura d'arrivo: manca poco alla pubblicazione dell'ordinanza ministeriale che sancirà il via alle procedure, che potrebbero iniziare intorno alla metà di apr ...orizzontescuola

Aggiornamento Gps 2024/2026, novità: ecco quanto valgono i Percorsi abilitanti - Novità punteggio Percorsi abilitanti nelle graduatorie provinciali supplenze 2024/2026: a stabilire un'ulteriore modifica al valore che sarà attribuito ai titoli la nuova bozza dell'ordinanza.money