Stellar Blade - la media voti utente su Metacritic è da record

(Di mercoledì 1 maggio 2024)sembra mantenere le promesse fatte nella lunga campagna di avvicinamento al lancio del gioco. Dopo le recensioni molto positive da parte della stampa specializzata, anche le opinioni degli utenti lasciano intendere la massima soddisfazione per l’avventura di Eve. Va sottolineato che le recensioni degli utenti, di solito, lasciano il tempo che trovano e non sono un indicatore della vera qualità di un titolo. In più di un’occasione, infatti, questivengono dati o per partigianeria, o per screditare un gioco nel nome della console war o dell’avversione a certi temi che vengono affrontati a livello di trama. In ogni caso, il sito, che riporta una notevoledell’82 per le recensioni della stampa specializzata a proposito di, ...

Per gestire una lama Stellar e serve sapere come sfondare: ecco cosa occorre per partire come si deve in Stellar Blade tra trucchi e consigli Con la nostra Marta alle prese con la recensione del gioco e tutto il parlare che s’è fatto della sua appartenenza al filone dei soulslike, sicuramente ... Leggi su (tuttotek)

stellar blade: in arrivo a breve una modalità Boss Rush - stellar blade: in arrivo a breve una modalità Boss Rush Le dichiarazioni del direttore di Shift Up lasciano adito a pochi dubbi.

Leggi su (playstationbit)

Upcoming Additions to stellar blade: Boss Rush Mode Confirmed, DLC Status - Developer Shift Up has communicated its plans about the future content for stellar blade. While there are no concrete plans for a full DLC expansion, players can look forward to the addition of a Boss ...

Leggi su (msn)

stellar blade Dev ‘Very Satisfied’ With the Game’s Critic Review Scores - Shift Up CEO Hyung-Tae Kim has said that he's "very satisfied" with stellar blade critic review scores on Metacritic and Open Critic.

Leggi su (playstationlifestyle)