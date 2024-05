Stellantis - immatricolazioni aprile +0,5% a 42 570 unità

(Di giovedì 2 maggio 2024) Milano, 2 mag. (askanews) –stabili adper il gruppoin Italia. Le vendite, in base a una elaborazionesu dati Dataforce, sono diminuite dello 0,5% a quota 42.570. In calo invece la quota di mercato che passa dal 34% al 31,4%. Nei primi 4 mesi le vendite sono aumentate del 3,2% a 192.998, pari a una quota di mercato del 32,8% rispetto al 33,8% dello stesso periodo dello scorso anno. Sono 5 i modelli del grupponella top ten di: Fiat Panda (10.230) al primo posto, Lancia Ypsilon (3.791) al terzo posto; a seguire Citroen C3 (3.619), Peugeot 208 (2.849) e Jeep Avenger (2.581). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

