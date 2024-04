Stellantis fa peggio dei concorrenti | immatricolazioni e quote di mercato - cifre punitive

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) I nuovi numeri deldell'auto testimoniano ancora le difficoltà di: il gruppo guidato da John Elkann e Carlos Tavares ha immatricolato a marzo in Europa 228.740 auto, l'8,7% in meno dello stesso mese del 2023. La quota diè in calo dal 17,6% al 16,5%, segnando unramento dello 0,9%. In controtendenza i numeri dei primi tre mesi dell'anno, con ledel gruppo a quota 598.167 (+4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). All'inizio del 2024 resta praticamente invariata la quota dial 17,6% (era 17,7%, con un lievissimo calo dello 0,1%). Intanto, restano le forte preoccupazioni per il futuro degli stabilimenti italiani del gruppo. Ieri sul punto è intervenuto Rocco Palombella, segretario generale della Uilm: «Dopo la grande ...