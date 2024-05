Stellantis - i 36 milioni di Tavares? Sono meritati Non obbligato a tenere aperti gli stabilimenti in Italia

(Di giovedì 2 maggio 2024) I sindacati hanno annunciato di aver ricevuto la comunicazione dache lo stabilimento di Mirafiori prolungherà la chiusura, inizialmente prevista dal 22 aprile al 6 maggio, per tutto il mese. Nel comprensorio industriale torinese lavorano duemila dipendenti, ora in cassa integrazione a causa di questo stop. Segui su affarni.it

Milano, 24 aprile 2024 – È stata diffusa la notizia della sospensione dal 22 aprile al 6 maggio della produzione dello stabilimento di Mirafiori da parte di Stellantis . Nel comprensorio industriale torinese lavorano duemila dipendenti, ora in cassa integrazione a causa di questo stop. Ha però ... Continua a leggere>>

Milano, 24 aprile 2024 – È stata diffusa la notizia della sospensione dal 22 aprile al 6 maggio della produzione dello stabilimento di Mirafiori da parte di Stellantis . Nel comprensorio industriale torinese lavorano duemila dipendenti, ora in cassa integrazione a causa di questo stop. Ha però ... Continua a leggere>>

Milano, 24 aprile 2024 – È stata diffusa la notizia della sospensione dal 22 aprile al 6 maggio della produzione dello stabilimento di Mirafiori da parte di Stellantis . Nel comprensorio industriale torinese lavorano duemila dipendenti, ora in cassa integrazione a causa di questo stop. Ha però ... Continua a leggere>>

Opel svela nuovo Grandland elettrico: tutto made in Germany, energia da fotovoltaico - Il SUV del marchio tedesco si rinnova, ora basato sulla piattaforma stellantis dedicata all'elettrico ... dove Opel ha creato una "fabbrica elettrica", investendo 130 milioni di euro per la ...

Continua a leggere>>

Da piano incentivi auto a stellantis, cosa ha detto Urso - (Teleborsa) - Il piano incentivi" sulle auto elettriche "per quest'anno è particolarmente consistente, 950 milioni. In questo momento è alla ... come il confronto tra il mio dicastero e stellantis ...

Continua a leggere>>

Il governo ferma la transizione verde: senza ecobonus si vendono solo auto tradizionali, elettriche al palo - Ad aprile le nuove auto immatricolate vedono salire le emissioni medie di Co2. Il parco auto elettrificato fermo a poco più dell'1% del totale delle auto circolanti. "Lontani da obiettivi del governo" ...

Continua a leggere>>